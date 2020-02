Grupo apanhado por roubo e extorsão em Faro

Três homens, com idades entre os 21 e os 64 anos, que foram detidos terça-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro da GNR, são suspeitos de fazer parte de um grupo que assaltou um supermercado, sendo ainda os presumíveis autores de mais dois roubos e de uma tentativa de furto a um rent-a-car, em Montenegro, Faro.

Segundo o CM apurou esta quarta-feira junto de fonte do Comando Territorial de Faro da GNR, as detenções dos suspeitos, por posse de armas proibidas, ocorreram "no âmbito de um processo por crimes de roubo e extorsão, em Faro". A investigação do NIC foi desencadeada "há cerca de seis meses".

Os suspeitos tentaram ainda "extorquir o proprietário de um bar, para que o mesmo contratasse os serviços de segurança privada que forneciam".

Na sequência das investigações, os militares deram cumprimento a "sete mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de busca a veículos". A operação teve a colaboração do Comando Distrital da PSP de Faro e o reforço do Destacamento de Intervenção e da Secção de Informações e Investigação Criminal da GNR de Faro.



PORMENORES

Armas apreendidas

A GNR apreendeu cinco armas de ar comprimido, três caçadeiras, uma pistola, dois cocktails molotov e ainda um punhal, um sabre, uma soqueira e 94 munições de diversos calibres, revelou o Comando de Faro da GNR.



Dinheiro e droga

Os suspeitos tinham ainda na sua posse nove caixas de anabolizantes, oito telemóveis, 6500 euros em numerário e também 14 doses de um produto estupefaciente, neste caso cocaína. Todo este material foi apreendido pela GNR durante as buscas.