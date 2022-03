Um grupo de adeptos do Vitória de Guimarães envolveu-se numa cena de pancadaria, cerca das 4h da manhã, à porta da discoteca Vespas, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal (Madeira).No vídeo é possível ver dezenas de jovens aos socos e aos pontapés, enquantam trocam insultos.Muitos dos que passam pelo local param para ver, mas não se atrevem a intervir.A PSP esteve no local e identificou vários suspeitos, mas não foram feitas detençõesEm atualização