Grupo de encapuzados atira pedras para assaltar bombas na A1

Um grupo de encapuzados tentou assaltar a estação de serviço da A1, em Laborim, Vila Nova de Gaia, esta terça-feira de madrugada. Os ladrões atiraram pedras contra um dos vidros, que apenas ficou estalado. Fugiram sem qualquer bem.





Tudo aconteceu pouco depois das 05h00, na gasolineira do sentido Sul-Norte. Três dos elementos - teriam mais um cúmplice - saíram do carro e rapidamente lançaram pedras de grande dimensão contra o vidro do atendimento noturno. Um funcionário que se encontrava no interior deu o alerta para a PSP, com os encapuzados a acabarem por desistir.