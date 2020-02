Grupo de quatro homens ataca rival à facada e vai comer hambúrguer a seguir

Quatro homens, entre os 28 e os 44 anos, prepararam uma cilada a outro, de 24, por causa de negócios relacionados com tráfico de droga, em Viseu. Na madrugada desta sexta-feira surpreenderam-no e atacaram-no. Foi agredido com pelo menos três facadas.A PSP de Viseu teve conhecimento do caso através de um telefonema que dava conta de uma rixa com arma branca. De imediato, a polícia foi ao local e aí, a vítima, antes de ser transportada para o Hospital de Viseu, descreveu os agressores.A patrulha encontrou, poucas horas depois, os agressores dentro de um carro, com vestígios de sangue, à espera de serem atendidos num restaurante para comprarem hambúrgueres. Foram detidos e presentes a um juiz.