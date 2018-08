Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gualterianas levam cor e animação a Guimarães

Marcha com nove carros é considerada o ponto alto das maiores festas do concelho.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:05

Já arrancaram as Gualterianas, conhecidas como as maiores festas de Guimarães e que são realizadas desde 1906, em honra a S. Gualter. Desde quinta-feira que a cidade-berço está repleta de cor e muita animação, que promete durar até segunda-feira. Será precisamente nesse dia, o último das festas, que irá ter lugar o momento mais esperado - a marcha gualteriana.



Ao contrário dos anos anteriores, o desfile irá começar este ano pelas 22h00 e irá contar com nove carros - Cidade de Guimarães, República Checa, Brave, 115 anos da Sociedade Musical de Guimarães, Universidade do Minho, Havai, Música no Coração, Arte Barroca e o mítico Balonas. As marchas contam ainda com 13 números ao vivo, protagonizados por associações culturais.



"Queremos que as Gualterianas sejam as festas do concelho. É uma festa do povo, temos que manter as raízes e a tradição, mas também introduzir elementos contemporâneos e inovadores", explicou Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, na apresentação do programa das festas.



Os vários eventos que integram as Gualterianas passam pela Plataforma das Artes, pela zona envolvente à Igreja de S. Francisco e também pela zona entre a Igreja de S. Gualter e o teleférico. Há iniciativas para todos os gostos, tais como concertos, desfiles de charretes, concentrações de bombos, uma feira de gado e oficinas para toda a família. O domingo, amanhã, é dedicado à devoção, com a procissão de S. Gualter, que sairá por volta das 18h00.



A noite de hoje promete atrair muitas pessoas com um concerto do artista Agir. Já no domingo, será a vez de o cantor Carlos Ribeiro subir ao palco, na companhia do apresentador José Figueiras.