A Corpo da Guarda Prisional vai realizar greve total entre as 00h00 e as 23h59 do próximo dia 31 de janeiro, segundo o comunicado a que oteve acesso.A greve cumpre-se "pela valorização e dignificação dos profissionais, reestruturação de suplementos remuneratórios e pela aprovação do sistema de avaliação de desempenho dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional já concluído".