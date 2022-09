Guardas prisionais marcam greve de três meses na cadeia da Carregueira em Sintra

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional marcou, esta sexta-feira, uma greve local na cadeia da Carregueira, em Sintra. A paralisação tem data de início na terça-feira, e estende-se até 31 de Dezembro deste ano.

A greve far-se-á sentir, principalmente, nas diligências (idas ao hospital e a tribunal) dos reclusos daquela prisão.

A estrutura sindical aponta o dedo à directora da cadeia da Carregueira, acusando-a de "inércia". Em concreto, o pré-aviso de greve aponta o atraso das obras no Estabelecimento Prisional, nomeadamente nas torres de vigilância. Fonte prisional disse ao CM que estas estruturas estão em más condições de segurança, oferecendo mesmo risco de desabamento.

Os guardas pedem ainda um parque de estacionamento próprio para os guardas prisionais. Os profissionais que prestam serviço na Carregueira são obrigados a deixar as viaturas pessoais numa zona de parqueamento comum com visitas, sendo frequentes os casos de vandalismo sobre as mesmas.