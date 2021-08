"Brueckner não tem nada a ver com o desaparecimento de Maddie. Não seria a primeira vez que um caso seria resolvido com a construção de um suspeito. Os principais responsáveis pelo desaparecimento da menina são os pais”. As palavras são de Gonçalo Amaral, ex-coordenador da PJ de Portimão, que mais uma vez aponta o dedo aos pais de Madeleine McCann, a menina que desapareceu de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no Algarve, em 2007.