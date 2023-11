Os primeiros quatro dos 11 novos helicópteros da frota do Estado para prevenção e combate a incêndios foram apresentados esta quarta-feira, no Aeródromo de Ovar. Os dois helicópteros ligeiros Koala e os dois helicópteros médios Black Hawk estão já ao dispor da Força Aérea, contudo, os dois últimos só farão parte do dispositivo de combate aos fogos a partir de 2026.









