Homem abusa da enteada menor

Mãe da criança separou-se do predador.

Por M.P. | 09:07

Um homem de 36 anos foi detido pela PJ dos Açores, na ilha do Pico, após ter abusado sexualmente da enteada de cinco anos.



Os crimes duraram um ano e foram denunciados após a menina ter sido assistida num centro de saúde. O médico suspeitou que a criança tinha sido abusada e alertou as autoridades.



A PJ avançou de imediato para a investigação e acabou por deter o homem, desempregado. Tem antecedentes criminais por tráfico de droga.



Presente a um juiz, ficou sujeito a apresentações periódicas e proibido de contactar com a vítima. Entretanto, a mãe separou-se do predador.