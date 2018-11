Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem abusa da filha adolescente da namorada em Évora

O detido será presente a juiz para conhecer eventuais medidas de coação.

Por P.G. | 08:35

A PJ deteve em Évora um jovem, de 27 anos, indiciado por um crime de abuso sexual de menor dependente.



A vítima tem 15 anos e é filha da namorada do suspeito. "Aproveitando-se do facto de estar com a vítima sozinho, praticou com a mesma diversos atos abusivos de cariz sexual, em ocasiões distintas e por várias vezes", refere a PJ, dando conta que o crime ocorreu no último domingo.



