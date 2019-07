Homem acusado abuso sexual de seis raparigas em Leiria

para que se tocassem em zonas íntimas, enviando-lhes fotografias de conteúdo pornográfico, pedindo-lhes que se fotografassem, filmassem ou efetuassem videochamadas, expondo os seus órgãos genitais e lhe remetessem tais registos", pode ler-se



Um homem de 45 anos foi acusado pelo Ministério Público do DIAP da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia infantil e importunação sexual em Leiria.O arguido é suspeito de, entre agosto de 2017 e maio de 2018, manter conversações de teor sexual, através da rede social Facebook com seis raparigas menores, com idades entre os 11 e os 14 anos, fazendo-se passar por um jovem.Segundo o DIAP, aproveitando-se da confiança da menores, o homem aliciava as menores "O inquérito culminou na acusação do suspeito, com a coadjuvação da Polícia Judiciária/ Diretoria do Centro.O Ministério Público deduziu um pedido de indemnização contra o arguido, em representação das vítimas.