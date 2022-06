Homem acusado de matar outro depois de o empurrar num café

Um homem, de 65 anos, começou a ser julgado, esta terça-feira, pelo tribunal de Santa Maria da Feira, pelo crime de ofensas à integridade física qualificada. O arguido está acusado pelo Ministério Público de ter empurrado a vítima, num café, em S. João de Ver, em Santa Maria Feira. Na sequência da queda, o homem, de 68 anos, bateu com a cabeça numa parede e no piso.A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.Segundo a acusação pública, o arguido empurrou a vítima por esta ter recusado a oferta de uma bebida.O suspeito abandonou o café e regressou a casa. Quando a GNR se deslocou à habitação, o homem abordou a autoridade com uma arma de fogo, uma tesoura e chave de fendas.