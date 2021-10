Homem morre ao cair após ser empurrado por amigo numa discussão na Feira

António Coelho da Mota, de 67 anos, morreu depois de sofrer uma queda na sequência de uma discussão com um amigo. O caso aconteceu, esta segunda-feira, à noite, no café S. Bento, em S. João de Vêr, na Feira. Ao que tudo indica, os dois homens discutiram por causa de uma cerveja.Depois da agressão, o homem escapou. Refugiou-se em casa, mas acabou por ser detido pela GNR da Feira. O caso passou para responsabilidade da Polícia Judiciária.O suspeito é presente, esta terça-feira, a um juiz de instrução criminal da Feira para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. No fnal, serão decretadas as medidas de coacção.O alegado agressor terá insistido com a vítima para que tomasse a bebida. Perante a recusa, o homem foi empurrado e caiu. Foi assistido e levado, pelos bombeiros da Feira, para o hospital da Feira. Entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer. O óbito foi declarado já na unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros da Feira.