Homem agride, viola e ameaça menina de 14 anos com quem vivia. Criança contou tudo na escola

Um predador sexual, de 39 anos, aproveitou a proximidade e fácil acesso à vitima, de 14 anos, sua enteada, para a violar pelo menos duas vezes.



O homem, companheiro da mãe da vítima, foi agora detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária.





O agressor, indiciado por violação agravada, agrediu a menor para consumar os atos sexuais, com cópula completa, nos passados meses de setembro e outubro, na zona de Sabóia, Odemira.O homem, segundo oapurou, vivia com a menor e a mãe desta. Atacou a jovem quando estava sozinho com ela, sem a vigilância da progenitora. Depois de ter consumado os atos sexuais, ainda ameaçou a vítima, "obrigando-a a remeter-se ao silêncio, que só foi quebrado em âmbito escolar", esclareceu a Polícia Judiciária.O detido, já com antecedentes por violência doméstica contra anteriores companheiras, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.O inquérito é do DIAP de Odemira.