Homem alvo de cilada com shotgun após negócio na Internet

Um homem de 49 anos foi alvo de um assalto quando se preparava para vender peças de roupa no valor de cerca de quatro mil euros. Fortemente ameaçado, acabou por ter de entregar os artigos, sem receber contrapartida.A situação ocorreu em Creixomil, Guimarães, pelas 15h30 de segunda-feira. A vítima havia combinado, através de um site da internet, uma transação. Entregava a roupa e recebia dinheiro pela mesma.Só que, ao chegar ao local combinado, foi surpreendido pela presença de quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, um destes munido com uma shotgun e o outro com uma navalha, que manteve apontada ao peito do homem, enquanto os diversos bens - peças de roupa de marca como camisolas ou calças - eram colocados numa carrinha.O alerta para a PSP foi dado por telefone, mas, à chegada dos agentes, já apenas se encontrava o cidadão lesado, ainda abalado com o que lhe tinha acontecido. Na posse das características dos suspeitos, as autoridades policiais estão agora a efetuar diligências para encontrar os autores do roubo com arma de fogo.