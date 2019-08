Duas mulheres e dois homens detidos no mercado de Benfica por venda de artigos falsos

Duas mulheres e dois homens foram detidos por suspeita de venda de artigos falsificados no mercado lisboeta de Benfica, onde foram também apreendidos roupas e calçado contrafeito avaliados em quase 40 mil euros, anunciou este sábado a PSP.As detenções e apreensões resultaram de uma ação de fiscalização, denominada "Operação Mercado de Benfica", que contou com a presença de 63 agentes de "diversas valências internas" da PSP, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado.Segundo a PSP, as duas mulheres e os dois homens, com idades entre os 35 e os 71 anos, foram detidos pelo "crime de venda de artigos contrafeitos".Durante a operação, foram apreendidas em várias bancas 1.826 peças de roupa e de calçado e 29 relógios."Todos estes objetos são de marcas conceituadas, avaliados preliminarmente num total aproximado de 40 mil euros, considerando o preço a que estavam a ser comercializados", refere o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.Os detidos foram libertados e notificados para se apresentarem na Instância Local Criminal de Lisboa na segunda-feira, acrescenta.A operação contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção.