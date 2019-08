Homem persegue e rouba 12 mulheres à saída do metro

Um homem de 36 anos foi preso pela PSP de Lisboa, pela prática de, pelo menos, 12 roubos com violência a mulheres que eram atacadas à saída das estações do metropolitano. Uma das vítimas ficou mesmo com um braço partido.O homem, que estava em liberdade há apenas sete meses – onde cumpriu pena por crimes semelhantes –, regressou aos assaltos violentos.O ladrão estudava as vítimas, todas mulheres, algumas das quais de idade avançada, perseguindo-as desde que saíam das estações do metropolitano até à entrada das respetivas residências. O ataque ocorria nestes locais, com as vítimas a serem alvo de "violentos esticões". O ladrão aproveitava para roubar tudo quanto pudesse, especialmente artigos em ouro.Em comunicado divulgado ontem, a PSP refere mesmo a existência de vítimas que tiveram os brincos arrancados das orelhas, sofrendo ferimentos que as obrigaram a hospitalização.Há igualmente casos de espancamentos, com uma mulher a sofrer a fratura de um braço. A sucessão de queixas levou a Divisão de Segurança a Transportes Públicos da Polícia de Lisboa a investigar. O suspeito foi identificado e na quarta-feira passada foi apanhado.De acordo com a investigação, o suspeito terá lucrado cerca de oito mil euros com os assaltos.Para já, o homem está ligado a 12 roubos, mas a polícia não descarta a possibilidade de que esteja ligado a mais. Presente a tribunal, o cadastrado de 36 anos vai aguardar julgamento em prisão preventiva.