Homem ameaça colega com arma em Alenquer

A GNR de Alenquer foi chamada, esta terça-feira à tarde, às instalações da empresa Matutano, no Carregado, após a ocorrência de uma rixa entre dois trabalhadores, durante a qual um dos homens terá exibido uma arma de fogo para ameaçar o outro.Os envolvidos pertencem a uma empresa de trabalho temporário, que prestam serviço naquela empresa do concelho de Alenquer.Quando a patrulha da GNR de Alenquer chegou à empresa, já o portador da arma de fogo tinha escapado.Foi aberta uma investigação, não só para tentar responsabilizar o portador da arma de fogo, que a usou para um crime de ameaças, como para apurar as causas da rixa.