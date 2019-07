Ataca colega à navalhada no café Brasileira em Lisboa

Dois funcionários do conhecido café Brasileira, marco turístico do Chiado, zona nobre da Baixa de Lisboa, desentenderam-se por um motivo fútil relacionado com o trabalho.O mais velho, de 55 anos, acabou por dar um "enérgico" golpe de navalha no de 36, deixando-o desfalecido. A vítima foi operada de urgência no Hospital de São José e o agressor entregou-se mais tarde na PSP de Benfica.O tribunal deixou-o em liberdade com apresentações diárias às autoridades.Segundo explicou aofonte policial, a discussão teve início no período de trabalho. Mas quando acabou o turno de um deles, os dois colegas saíram para plena rua Garrett e, em frente à Brasileira, envolveram-se em agressões.Eram 20h00 de segunda-feira e largas dezenas de turistas assistiram a tudo. Um deles até filmou a rixa e entregou à PSP o vídeo com o exato momento em que se vê o agressor com uma arma branca."O suspeito acabou por desferir um enérgico golpe no abdómen da vítima com uma navalha que trazia oculta", diz a PSP.A vítima desfaleceu devido à perfuração com "dois centímetros de largura na zona abdominal e com repercussões internas". Foi levada para o hospital. Já não corre perigo.O agressor, do bairro das Furnas, fugiu. Entregou-se, à 01h00 de ontem, na esquadra de Benfica.O café Brasileira do Chiado foi fundado em 1905 e era um local de tertúlias de intelectuais e artistas. Tem na esplanada a famosa estátua de Fernando Pessoa, onde os turistas se fotografam a tomar um café.