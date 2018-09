Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueia rival dentro da escola

Agressor de 18 anos levava faca escondida na mochila, na Secundária de Ponte de Sor.

Por Pedro Galego | 01:30

Um aluno, de 16 anos, foi esta terça-feira esfaqueado por um colega mais velho, de 18, na Escola Secundária de Ponte de Sor. Segundo alguns alunos, testemunhas, terão sido desavenças antigas entre os dois jovens a motivar o ataque. O agressor foi detido pela GNR.



Tudo aconteceu por volta das 10h30, num dos corredores do estabelecimento de ensino. O agressor, residente na aldeia de Galveias, tirou a faca da mochila e desferiu um golpe na perna do colega, que também frequenta o 12º ano. "Eu estava sentada ao lado dele. Ninguém esperava que ele fizesse isto. É bom aluno e muito bom rapaz", descreveu ontem ao CM Tainara Ataídes, amiga do agressor.



De acordo com alguns colegas, os dois jovens há pelo menos quatro anos que mantinham uma relação conflituosa, e o recomeço do ano letivo avivou essas quezílias.



Depois da agressão, o jovem de 18 anos foi logo isolado por um funcionário da escola, tendo a vítima sido de pronto socorrida pelos bombeiros e INEM e posteriormente transportada ao hospital de Abrantes. Segundo a direção da Secundária de Ponte de Sor, que diz estar muito transtornada com o sucedido, o aluno agredido teve alta poucas horas depois e regressa às aulas já esta quarta-feira



Quanto ao agressor, foi detido pela GNR ainda no interior da escola e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo sob termo de identidade e residência.



O jovem, que estava só a fazer algumas disciplinas para completar o 12º ano, cancelou ainda a matrícula e vai deixar este estabelecimento de ensino.