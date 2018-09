Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rixa entre alunos termina à facada no Seixal

Publicação nas redes sociais durante as férias levou ao crime.

Por Sofia Garcia | 09:00

O alerta às autoridades foi dado às 08h28 de ontem e dava conta de um esfaqueamento no interior da EB 2/3 Paulo da Gama, na Amora, Seixal. A vítima, um jovem de 17 anos, foi atingida com três golpes nas costas. O agressor, de 16 anos, acabou detido pela PSP.



Levado a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Almada ficou sujeito a apresentações diárias à polícia e ainda proibido de contactar com a vítima e de frequentar as escolas do concelho. Os conflitos entre os dois jovens eram já conhecidos. Uma publicação nas redes sociais durante as férias fez estalar a violência.



Esta segunda-feira, o agressor saiu de casa já com uma faca, conseguiu entrar no estabelecimento de ensino com a arma e quando viu o seu rival não hesitou em atacá–lo, em frente aos colegas. A vítima teve de receber tratamento hospitalar, mas não correu risco de vida. Algumas horas depois recebeu alta médica e acabou por regressar a casa.



Apesar do susto, nenhum outro aluno ficou ferido. O jovem que foi atingido foi inicialmente assistido pelos bombeiros da Amora que, depois, fizeram o transporte para o hospital.



Quanto ao agressor, depois de ser retirado da escola pelos agentes da PSP, foi levado para o tribunal do Seixal sob detenção. O procurador do Ministério Público entendeu que devia ser ouvido por um juiz e, por isso, foi depois encaminhado para o Tribunal de Almada. A medida de coação foi conhecida já ao início da noite. Não vai poder voltar à escola nem frequentar qualquer outro estabelecimento de ensino do concelho.