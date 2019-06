Homem ameaça matar a família com facas de cozinha

A relação do casal durou 15 anos e sempre foi marcada pela violência por parte do arguido, de 56 anos. Em 2017, altura em que o homem ficou de baixa médica, a situação agravou-se.Passou a ingerir bebidas alcoólicas diariamente e, por diversas vezes, exibia facas de cozinha aos filhos, de 12 e 14 anos, assim como à mulher, dizendo-lhes que os cortava aos pedaços. O agressor foi agora condenado no Tribunal de Penafiel a três anos e seis meses de prisão, com pena suspensa.O homem foi sentenciado por três crimes de violência doméstica cometidos no interior da casa em que viviam, em Amarante. Refere o acórdão que a violência durou até fevereiro do ano passado. Num dos casos, o arguido chegou a apertar o pescoço à mulher.Noutra situação, quando a companheira estava deitada na cama, o agressor apontou-lhe duas facas de cozinha à cabeça e disse que a matava. A mulher chegou ainda a ser espancada com pontapés e bofetadas na cabeça. Também os filhos eram constantemente agredidos.Em audiência, o arguido confessou todos os factos, mostrando-se arrependido. O homem, que foi condenado a pagar à família 7300 euros, tem ainda de fazer uma formação de sensibilização e prevenção contra a violência doméstica e fica inibido das responsabilidades parentais durante um ano e seis meses. Tem ainda de manter um afastamento de 200 metros do local de trabalho da mulher e da escola dos filhos.