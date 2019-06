Parlamento aprova pesar pelas vítimas de femícidio e restantes mortes por violência doméstica

O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o voto de pesar proposto pelo BE "por todas as vítimas de femícidio e restantes vítimas mortais de violência doméstica em 2019", o crime que "mais mata em Portugal".Conforme noticiado pela agência Lusa, o voto apresentado pelo BE lembra que "só em 2019 já se somam 18 vítimas mortais em contexto de violência doméstica", sendo a maior parte mulheres, 16 no total, o que confirma que "é um crime que carrega a marca de género"."A Assembleia da República expressa o mais seu profundo pesar por todas as vítimas de femícidio e restantes vítimas mortais de violência doméstica em 2019", refere.Segundo o voto aprovado, "a realidade volta a confirmar aquela que é a frase mais reveladora" da incapacidade, enquanto sociedade, de erradicar "o cancro social que é a violência doméstica", que é o "crime que mais mata em Portugal"."Nos últimos 15 anos já morreram mais de 500 mulheres às mãos da violência machista. Uma média de 35 mulheres assassinadas por ano", condena.A última mulher assassinada, como tantas outras antes dela, prossegue o mesmo texto, "já tinha pedido ajuda e feito queixa, por duas vezes, de uma violência que se arrastava desde 2017"."A incapacidade de respondermos a estas vítimas, de lhes garantirmos proteção e segurança é intolerável e inadmissível", critica."Intolerável é também o persistente menosprezo da violência que é exercida sobre as crianças, quer sejam diretamente visadas por ela, quer a testemunhem ou com ela convivam. Este último femicídio deixou mais uma criança órfã", lamenta.É assim "urgente que se olhe para estas crianças enquanto vítimas do mesmo crime e sobretudo, que a sociedade e as instâncias competentes lhes assegurem a proteção e segurança devidas", refere o texto."Há quase 20 anos, legislou-se no sentido de garantir que este crime era um assunto de todos e de todas. Passado todo este tempo, há ainda tudo por fazer, tantas mulheres e tantas crianças para proteger. Por cada mulher que morre às mãos da violência machista, por cada criança que é sujeita a esta violência atroz, temos a responsabilidade máxima de denunciar e condenar, mas também, obrigatoriamente, de fazer mais e melhor", conclui.