Homem aperta pescoço e ameaça matar a ex-mulher

Agressor foi detido pela GNR por violência doméstica.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Um homem foi detido esta quinta-feira pela GNR pelo crime de violência doméstica, por existirem fortes indícios de que agredia e ameaçava de morte a ex-companheira, que reside em Albufeira.



Segundo o CM conseguiu apurar, o agressor tem 55 anos e foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), que cumpriram um mandado de detenção fora do flagrante delito passado pelo Ministério Público.



A vítima, de 52 anos, foi agredida, insultada e ameaçada de morte pelo companheiro durante vários anos. Já não estava a viver com o agressor mas as ameaças continuavam.



Segundo o CM apurou, num dos casos o agressor apertou o pescoço à vítima quase até a sufocar. As ameaças de morte eram constantes.



O suspeito foi detido e vai ser esta sexta-feira presente a um juiz para aplicação das medidas de coação até julgamento.



PORMENORES

Problemas de alcoolismo

O agressor, ao que o CM conseguiu apurar, estava atualmente desempregado e tinha problemas de alcoolismo. Os vários episódios de violência doméstica a que sujeitava a mulher aconteciam há 18 anos.



Vivia com tia idosa

Segundo foi possível apurar, o homem vivia atualmente numa casa com uma tia, que tem cerca de 80 anos e vários problemas de saúde. Depois de o agressor ser detido pela GNR, a idosa foi colocada num lar em articulação com os serviços de ação social da Câmara de Albufeira.