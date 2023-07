Um homem armado com uma pistola assaltou a agência do Montepio em Vendas Novas na tarde desta terça-feira.



Segundo o CM apurou, o ladrão entrou na dependência pelas 13h05, ameaçou os funcionários e acabou por fugir com cerca de dez mil euros em dinheiro.





O caso foi participado à GNR, mas a investigação já transitou para a alçada da Polícia Judiciária.