Jovem arrastado por onda sofre ferimentos graves em praia de Odemira

Um homem de 25 anos, foi este domingo, retirado de helicóptero da praia da Carraca, junto ao Cabo Sardão, em Odemira, com ferimentos graves.

A vitima de nacionalidade nepalesa, estava sozinha na praia a tomar banho, quando foi apanhada por uma onda que o atirou contra as rochas, provocando-lhe múltiplas fraturas.

O alerta foi dado cerca das 14h31 por populares que passavam no local.

Devido ao difícil acesso, o ferido foi retirado de helicóptero para o campo de futebol do Cavaleiro, de onde foi transportado pelos Bombeiros de Odemira, para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos meios e operacionais da Policia Marítima de Sines, Força Aérea Portugal e Bombeiros de Odemira.