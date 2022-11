Homem assalta casas e leva eletrodomésticos e trajes típicos do Alto Minho

O suspeito, destes e de outros assaltos, de 61 anos, foi entretanto detido em flagrante por militares da GNR.



Três casas na freguesia de Outeiro, em Viana do Castelo, foram assaltadas entre segunda e terça-feira. A denúncia da vaga de assaltos foi feita pela junta de freguesia nas redes sociais.O suspeito, destes e de outros assaltos, de 61 anos, foi entretanto detido em flagrante por militares da GNR.

Os alvos do homem eram sobretudo residências isoladas e pertencentes a emigrantes. Do interior furtava objetos de decoração, eletrodomésticos, trajes típicos do Alto Minho, artigos em ouro, relógios antigos e instrumentos musicais. Além do material furtado, causou vários danos nas casas. n D.M.