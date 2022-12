Homem assalta o mesmo bar duas vezes em Águeda

Um homem assaltou duas vezes, esta segunda-feira, um bar em Almas da Areosa, em Aguada de Cima, Águeda.Durante a madrugada, o assaltante conseguiu entrar no estabelecimento. O alarme foi acionado e o ladrão conseguiu escapar com o dinheiro que estava na caixa registadora.A GNR foi acionada para o local para realização de perícias. Pouco depois da autoridade ter terminado as diligências, e saído do bar, o assaltante voltou ao local. Conseguiu escapar com o moedeiro e todo o tabaco que estava na máquina.As autoridades investigam o paradeiro do assaltante.