Um assalto a um minimercado em Pegões, Montijo, correu mal para os ladrões, que acabaram detidos pela GNR por roubo agravado, na forma tentada.





O crime ocorreu no dia 17. Os dois homens aproximaram-se do proprietário do minimercado, que se encontrava à porta, e, com recurso a uma arma de fogo, ameaçaram-no e exigiram dinheiro.Quando o cúmplice, que ficou no exterior, se apercebeu, tentou entrar, mas não conseguiu. Abandonou o local e ligou à GNR a dizer que o amigo estava a ser agredido no minimercado. A GNR foi ao local e deteve os dois assaltantes.