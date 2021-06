Um homem foi esfaqueado no tórax e abdóman esta quarta-feira à noite com uma arma branca em Sassoeiros, Carcavelos. A vítima de 41 anos morreu no local.O alerta foi dado às 23h11 e no local estão a VMER de Cascais, bombeiros de Carcavelos e PSP num total de 17 operacionais e cinco carros.De acordo com fonte da PSP, o suspeito já se encontra detido.O caso já foi comunicado à Polícia Judiciária que ficará encarregue do caso.