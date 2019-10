Homem ataca filha de 18 anos à facada na Guarda

O número de agressores detidos em contexto de violência doméstica não para de aumentar no distrito da Guarda. Desta vez foi um homem de 50 anos que chegou a casa aparentemente embriagado e começou por injuriar a mulher de 47 anos.

Depois dos insultos mostrou vontade de a agredir e foi aí que a filha do casal de 18 anos decidiu intervir.

A jovem colocou-se no meio dos pais com o objetivo de defender a mãe das agressões, mas acabou por ser atingida no ombro com um golpe de uma faca de cozinha desferido pelo próprio pai.

A adolescente foi assistida no local por uma equipa médica do INEM e foi transportada ao Hospital da Guarda. A jovem não corre perigo de vida.



O agressor foi detido pela GNR e foi entretanto presente a um juiz no Tribunal de Trancoso. Está proibido de contactar com as vítimas e de se aproximar a menos de 500 metros. Para cumprir esta medida de coação será controlado através de pulseira eletrónica.

Com mais este caso em Trancoso sobe para 64 o número de agressores detidos por violência doméstica desde janeiro no distrito da guarda.