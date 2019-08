Um homem, de 62 anos, foi identificado pela GNR por ser suspeito de ter atingido a tiro um gato em Coimbra.De acordo com a GNR, a proprietária do animal encontrou-o ferido num terreno adjacente à sua habitação, com um chumbo junto ao olho. Foi transportado ao Hospital Veterinário de Coimbra.A GNR investigou e identificou o alegado autor do disparo, tendo apreendido uma arma de ar comprimido.O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Coimbra.