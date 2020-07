Homem atinge mulher com tiro de caçadeira

Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ter sido atingida por um tiro de caçadeira disparado pelo companheiro, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves. O homem foi detido e a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar se o caso se tratou de uma tentativa de homicídio ou de um disparo acidental.Segundo oconseguiu apurar, o incidente grave ocorreu no domingo à tarde dentro da casa onde o autor do disparo e a vítima residem, na zona rural de Monte Boi, que fica a poucos quilómetros da vila de São Bartolomeu de Messines O casal terá discutido e o homem, de 53 anos, pegou na arma de fogo como forma de ameaça. Fez um disparo e atingiu a vítima na zona do peito e braço. Segundo o CM apurou, foi o próprio autor do disparo quem terá dado o alerta e chamou os meios de socorro. A vítima foi assistida pelo INEM e transportada, em estado considerado grave, para o hospital de Portimão.A GNR foi acionada e o homem entregou a caçadeira usada, alegando que tudo aconteceu na sequência de um disparo acidental. O acidente deu-se após o autor do disparo ter consumido bebidas alcoólicas em excesso. O homem foi detido e os militares chamaram a PJ, tendo em conta os contornos violentos do caso. Os inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ fizeram uma inspeção no local onde foi feito o disparo e investigam agora se terá ocorrido uma tentativa de homicídio ou se o disparo foi acidental.