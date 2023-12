Homem atingido por árvore enquanto procedia ao desbaste de área florestal em Leiria

Um homem foi atingido por uma árvore, esta terça-feira em Santa Eufémia, em Leiria. Ao que o CM apurou, a vítima procedia ao desbaste de uma área florestal, em Santa Eufémia quando foi atingida.

Devido à gravidade dos ferimentos, o indivíduo, de 48 anos, foi transportada no helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

No socorro, que foi dado pelas 12h42, estiveram os bombeiros voluntários da Maceira, com o apoio da equipa médica do INEM, que procederam à estabilização do homem.

A GNR também esteve no local a abriu um inquérito para determinar a origem do acidente de trabalho.