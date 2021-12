O cenário era de horror. Mãe e filho, de 40 e 10 anos, estavam mortos dentro de casa, com golpes de faca no pescoço. Um duplo homicídio ocorrido no Funchal, Madeira, mas que chocou esta segunda-feira todo o País e que poderá ficar com muitas questões em aberto. Isto porque o homicida, ex-companheiro e pai, que fugiu do local ao volante de um automóvel, percorreu quase 40 quilómetros até chegar à Ponta de São Lourenço, no Caniçal, onde pôs termo à vida antes de as autoridades policiais o conseguirem alcançar.