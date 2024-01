Militar da GNR atropelada em Gaia. Condutor fugiu sem prestar assistência

Uma guarda da GNR, de 24 anos, do posto dos Carvalhos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de segunda-feira, depois de ser atropelada por um carro, em Gaia. O carro, de marca Volkswagen Golf, de cor vermelha, conduzido por um homem, escapou do local sem prestar assistência à militar.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros dos Carvalhos, para um atropelamento rodoviário e fuga, na rua Nova da Boavista, em Grijó.A guarda estava a cumprir serviço gratificado em obras na estrada.A vítima foi levada, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o Hospital de Gaia.O suspeito, que tem histórico de uso de armas de fogo, foi já detido. Foram destacados todos os postos do destacamento de Gaia.