Homem atropelado pelo Metro do Porto na estação de Francos

Um homem foi atropelado pelo Metro do Porto na estação de Francos, esta quarta-feira à tarde. A vítima ficou com ferimentos ligeiros.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS, o homem foi alvo "de um toque" por parte da composição do metro. Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Porto e pelos Bombeiros Portuenses.O alerta foi dado às 16h57. O atropelamento causou constrangimentos na circulação do transporte público nos dois sentidos, entre a estação da Senhora da Hora e Casa da Música.