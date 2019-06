Uma pessoa ficou ferida, esta sexta-feira, ao ser atropelada pelo metro, na Avenida Fabril do Norte, na Senhora da Hora, Matosinhos.



O alerta foi dado às 17h28.





No local estão os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e a PSP.As causas do acidente estão ainda por apurar. A circulação do metro encontra-se condicionada.Em atualização