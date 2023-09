Homem baleado durante compra de carro no Seixal. Assaltante roubou 35 mil euros e fugiu

Um jovem, com 20 anos, foi baleado na perna num assalto, tendo ficado sem 35 mil euros que iria usar na compra de um carro em segunda mão.



O crime aconteceu ao início da tarde desta quarta-feira em plena via pública, junto à Igreja do Casal do Marco, no Seixal.







O atirador roubou um colar valioso que estava no carro e ainda levou a mala com 35 mil euros em dinheiro, valor que serviria para comprar a viatura, que tinha, sabe o CM, matrícula holandesa.



A PJ de Setúbal investiga.