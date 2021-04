Homem caçado pela PJ por assaltos violentos em farmácias e papelarias na Amadora

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Jucidiária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por fortes indícios de ter praticado pelo menos oito assaltos à mão armada em farmácias e papelarias da Amadora, Reboleira e Brandoa.O suspeito atuou entre outubro de 2020 e março de 2021 tendo assaltado duas papelarias, cinco farmácias e uma mulher na rua.O método era entrar sozinho nos estabelecimentos e coagir os funcionários com a arma de fogo, obrigando-os a entregar-lhe o dinheiro que estava na caixa e colocando-se em fuga após recolher o material roubado que ia desde dinheiro a tabaco.O detido, sem ocupação profissional, já com antecedentes criminais foi presente a primeiro interrogatório judicial onde ficou sujeito a prisão preventiva.