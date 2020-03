Homem cai da janela do terceiro andar após discussão com o namorado

Um homem de 30 anos caiu este domingo de uma janela do apartamento onde reside, um terceiro andar de um prédio na Agualva, Sintra, após ter tido uma discussão com o namorado com quem partilhava o imóvel. Escapou apenas com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado pelas 10h50 de domingo. Segundo testemunhas, o homem aproximou-se da janela de uma das divisões da casa, na avenida dos Bons Amigos, próximo da estação da CP que serve aquela zona, e caiu.

A queda foi de uma altura de cerca de 10 metros, diretamente na calçada. Testemunhas chamaram o socorro, tendo sido mobilizados nove bombeiros e quatro viaturas, da corporação de Agualva. E foi quando estava a ser assistido aos ferimentos que o homem contou o que estava na origem do acidente.



Relatou à equipa de socorro, e ainda a agentes da PSP, ter tido uma discussão violenta com o companheiro, por razões que não especificou. O namorado viria a sair de casa devido ao confronto e a queda do homem de anos ocorreu em sequência da altercação entre os dois.

Após ter sido estabilizado no local, foi transportado às Urgências do Hospital Amadora-Sintra.

Ao que o Correio da Manhã apurou, o ferido não sofreu quaisquer fraturas, tendo sido considerado ferido ligeiro devido apenas às luxações sofridas, em especial na zona das pernas.

A PSP da Agualva enviou entretanto uma patrulha ao local e abriu uma investigação às circunstâncias em que aconteceu o acidente.