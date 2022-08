Homem cai de camião do lixo e morre em Viana do Castelo

Um trabalhador da recolha de lixo, de 62 anos, morreu após sofrer uma queda, na Rua do Sol, na Amorosa, Viana do Castelo, esta sexta-feira de manhã.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente de trabalho, que aconteceu durante a recolha de resíduos de um ecoponto. O alerta foi dado pelas 10h55.A vítima estaria a tentar desencravar a grua do camião, quando caiu e bateu com a cabeça noutro contentor, sofrendo ferimentos graves.Foi socorrido pelos Bombeiros de Viana e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Barcelos, sem sucesso. O óbito foi declarado no local.