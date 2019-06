Homem colhido por comboio em Faro

Um homem, de 76 anos, morreu ontem, em Faro, na zona do Chalé das Canas, depois de ser colhido por um comboio regional que circulava no sentido Faro-Olhão. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. O alerta para a ocorrência foi dado pelos vizinhos da vítima."Tinha estado com o senhor Lopes, às 10h00, aqui junto à moradia dele. Todos os dias ia dar comida aos gatos abandonados junto à linha de comboio. Fiquei chocado com este desfecho, nunca esperei que tal coisa fosse acontecer, era uma pessoa extraordinária", lamentou aoJosé Gamito, vizinho da vítima mortal.À chegada dos Bombeiros Sapadores de Faro e dos meios do Instituto Nacional de Emergência Médica ao local a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram realizadas manobras de reanimação pelas equipas de pré- -hospitalar, mas não conseguiram reverter os sinais vitais do homem, que sucumbiu aos graves ferimentos."Fomos acionados pelo CDOS de Faro, para um atropelamento ferroviário, na chegada ao local, a vítima já não tinha sinais aparentes de vida. Foram realizados todos os trabalhos para reverter os sinais vitais da vítima, mas sem sucesso", explicou Tomás Valente, comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro.O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Faro, por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. As autoridades estão a investigar as causas do acidente mortal.Foram acionados para o atropelamento ferroviário 23 operacionais, apoiados por dez veículos, entre bombeiros, INEM, Infraestruturas de Portugal, Cruz Vermelha Portuguesa e PSP.Os moradores da zona dizem que o local é utilizado diariamente por dezenas de pessoas para atravessar a linha. A passagem, no entanto, foi improvisada por populares e tem pouca visibilidade.