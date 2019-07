Homem com cadastro por violar enteada abusa sexualmente da filha

Cumpriu pena de cadeia entre 2010 e 2014 pela violação da enteada menor, filha da companheira.O pedófilo saiu da prisão e ficou sozinho. A mulher separou-se dele e proibiu-lhe o acesso à filha em comum do casal, uma menina agora com 10 anos.Com o passar dos anos retomaram um relacionamento mais cordial. A mãe acabou por permitir que o homem, de 58 anos, recebesse a filha ocasionalmente.E, em abril, numa dessas ocasiões, o cadastrado levou a filha para o sótão da casa dos patrões e abusou da menina, sujeitando-a "a variadas práticas de cariz sexual", descreve a Polícia Judiciária.Foi a própria vítima - conhecedora do que acontecera à meia-irmã - quem acabou por denunciar o pai, descrevendo à mãe, com pormenores, os abusos de que foi vítima.A mulher contactou as autoridades e a PJ de Setúbal começou a investigar as alegações. A menina foi ouvida para memória futura e o pai, trabalhador rural no Cercal do Alentejo, foi agora detido.Os inspetores apresentaram-no esta quarta-feira ao Tribunal de Santiago do Cacém. O pedófilo reincidente ficou em prisão preventiva e foi enviado para a cadeia.