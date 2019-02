Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem com deficiência mental agredido violentamente em Vieira do Minho

Vítima estaria alcoolizada e tentou abordar crianças. Pai não gostou e partiu para agressões.

13:58

Um homem que sofre de doença mental foi violentamente agredido na tarde deste domingo, em Vieira do Minho, durante a Feira do Fumeiro que se realizou na cidade minhota.



Ao que o CM apurou, o homem estaria já bastante alcoolizado quando tentou abordar crianças que ali estavam a brincar, por volta das 19h00 deste domingo. O pai de uma delas não gostou e começou a agredir violentamente o homem.



A vítima foi atacada com murros e pontapés e estava inconsciente quando chegaram os meios de socorro. Foi hospitalizado, mas já teve alta, na manhã desta segunda-feira.