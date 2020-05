Homem com ferimentos graves a cavar sepultura

Um homem de 60 anos ficou ferido com gravidade, esta terça-feira ao final da manhã, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, quando estava a abrir uma sepultura no cemitério local. Por razões desconhecidas, houve um desabamento de terra e o trabalhador da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo ficou soterrado.Sofreu ferimentos considerados graves num pé e numa perna. Depois de assistida e estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.O incidente ocorreu pelas 11h30. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. A GNR tomou conta da ocorrência.