Homem com ferimentos graves após cair de uma altura de quatro metros na zona de Évora

Um homem sofreu esta quarta-feira ferimentos graves por ter caído de uma altura de quatro metros quando efetuava um carregamento de fardos de palha, perto de São Manços, no concelho de Évora, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, no Monte Serra Nova, foi dado às 21:07 e que o homem foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima, de 39 anos, estava juntamente com o pai a carregar fardos de palha num monte de sua propriedade.

Para o local, foram mobilizados seis operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por três veículos, um deles a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora.