Homem com ferimentos graves após queda de cinco metros numa obra em Póvoa de Lanhoso

Um homem, de 38 anos, ficou ferido com gravidade após sofrer uma queda de cinco metros enquanto trabalhava numa obra na rua de Ventuzela, na freguesia de Campos, Póvoa de Lanhoso.O alerta foi dado às 15h11 e os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, com o apoio da viatura médica de emergência e Reanimação do hospital de braga, foram acionados para o local.Dada a zona de difícil acesso, foi necessária a intervenção da equipa de resgate do corpo de bombeiros para retirar o homem.Na sequência da queda, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefalico e foi transportada em estado grave para o hospital de Braga.A GNR da Póvoa de Lanhoso esteve no local e tomou conta da ocorrência.