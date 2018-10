Homem com problemas cardíacos está desaparecido em Sobral de Monte Agraço

Paulo Carvalho recusou ser assistido no hospital e fugiu da mulher para parte incerta, no sábado.

A GNR procura desde sábado um homem de 52 anos que, no sábado, fugiu da casa onde vivia, na localidade de Sapataria, Sobral de Monte Agraço.Segundo conta ao CM a mulher, Daniela, Paulo Pereira Carvalho sofre de problemas cardíacos e desapareceu quando esta se preparava para levá-lo ao hospital."Ele teve uma crise cardíaca no início deste mês e estava a passar mal nos últimos dias. Quis levá-lo ao hospital, mas ele recusava. No sábado, quando me preparava para sair com ele para o hospital, ele desatou a correr quando abri o portão de casa. Meteu-se por uma estrada de terra batida e desapareceu", conta a mulher."O meu medo é que ele possa ter tido um novo ataque e tenha caído nalgum terreno", conta Daniela, que avisou prontamente as autoridades.Daniela revela que Paulo Carvalho saiu de casa com uma camisola cinzenta com riscas e enviou ao CM uma imagem que o mostra com ela vestida.A GNR está a fazer buscas no terreno, tendo a área sido vistoriada por binómios homem/cão no fim de semana. Mas até agora, sem resultados.